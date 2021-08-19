Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
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Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da, 8 yaşındaki Furkan Çelik'in bisikletiyle kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu'da, 8 yaşındaki Furkan Çelik'in bisikletiyle kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde küçük çocuğun kaldırımdan bisikletiyle giderken dengesini kaybedip, seyir halindeki kamyonun arka tekerleklerine doğru düştüğü görüldü. Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü
Bisiklet kullanırken kamyonun altında kalan Furkan, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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