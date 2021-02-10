"Bisiklet kenti" Ula'da bisiklet yolları yapılıyor

Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, halkın bisikletlerini daha rahat kullanabilmesi için bisiklet yolları yapılıyor.

Muğla'da neredeyse nüfusu kadar bisiklet bulunması nedeniyle "bisiklet kenti" olarak anılan Ula ilçesinde, halkın bisikletlerini daha rahat kullanabilmesi için bisiklet yolları yapılıyor.

Nüfusun 5 bin 700, bisiklet sayısının ise yaklaşık 5 bin olduğu Ula ilçesinde, bir zamanlar yumurta karşılığında bile 3 dakikalığına kiralanan bisikletler, hayatın vazgeçilmez parçasını oluşturuyor.

Gökova, Marmaris, Köyceğiz gibi turizm merkezlerinin yanı başında, ana yoldan uzakta, dağların ve ormanların ortasındaki düzlüğe kurulmuş, "Bisiklet Cumhuriyeti" olarak anılan ilçede bisiklet sevdası nesilden nesile devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yaşayanların bisikleti daha rahat kullanımı amacıyla 1900 metre bisiklet yolu yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımının sosyal hayat ve sağlık için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmek, sevdikleri ile sağlıkla pedal çevirmeleri için bisiklet yollarına büyük önem verdiklerini belirten Gürün, "Tertemiz havası, mükemmel doğası ile Muğla'nın güzelliklerini en iyi anlayabileceğimiz ulaşım aracı kuşkusuz bisiklet. Pedala tam gücümüzle yüklenerek bu güzellikleri keşfetmek, tertemiz havayı içimize çekmek ve en önemlisi sağlığımız için bisiklet kullanmanın çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Şehir içi trafiğinde de bisiklet kullanmak isteyen hemşerilerimiz için bugüne kadar 33 kilometre bisiklet yolu yaptık." diye konuştu.

Gürün, Ula'da da bisiklet yolu çalışmalarının devam ettiğini, en çok bisiklete sahip Ula'ya bisiklet yollarının da çok yakışacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç