Bisiklet kazalarına kayıtsız kalmadı, buluş geliştirdi

DÜZCE (İHA) - Bisiklet kazalarının önüne geçmek isteyen lise öğrencisi, sinyal veren kask icat etti. Gencin buluşu ile birlikte bisiklet sürücüleri, sağ ve sola dönüşlerde ellerini kaldırarak diğer sürücülere işaret verme çilesinden de, bisikleti tek elle kullanma derdinden de kurtulacak.

Düzce Bilim Sanat Okulu öğrencisi Ömer Berkay İpcan, yaptığı araştırmalar neticesinde meydana gelen bisiklet kazalarının büyük bir kısmının, dönüşler sırasında yaşandığını tespit etti. Araştırmasını daha da derinleştiren İpcan, kazaların önüne geçmek için proje geliştirdi. Okulun fizik öğretmeni Adem Akkuş'dan da yardım alan İpcan, sinyal veren kask icat etti. Gencin buluşu, bisiklet kullanıcılarını yakından ilgilendiriyor. Bisiklet sürücüleri, artık sağ ve sola dönüşlerde ellerini kaldırarak diğer sürücülere işaret verme çilesinden de, bisikleti tek elle kullanma derdinden de kurtulacak.

ELLERİ GİDONDAN AYIRMA DERDİNE SON

Dünya'da yüzlerce bisiklet sürücüsünün karayollarında hayatını kaybettiğine değinen Ömer Berkay İpcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde bunun önüne geçebilmek için sinyal veren kask tasarladık. Kazalarda iletişim sorunu yaşanıyor. Kask sayesinde, bisiklet kullanıcıları kafasını çok hafif çevirerek sinyal verebiliyor. Bu sayede ellerini gidondan ayırmadan yoluna devam edebilir. Bisiklet kullanıcıları döneceği yönü, diğer sürücülere göstermek için ellerini kaldırıyordu. Ama bu proje sayesinde bu sorun ortadan kaldırılacak. Bisiklet sürücüleri, kafasını çok küçük bir hareket ile çevirerek, kolayca diğer sürücülerle anlaşıp, döneceği yöne sinyalini verebilecek. Böylece kazaların önüne geçilmesini sağlamaya çalıştık. Ürün sensörler aracılığıyla kafanın eğildiği yönü algılayarak, buna göre kasktaki ledler yanarak sinyal veriyor. Motosikletlerde de kasklara entegre edilerek çalışabilir"

"GİRİŞİMCİLERDEN TALEPLER GELDİ"

Projesinin, girişimcilik fuarında sergilenmeye hak kazandığını ve girişimcilerden talepler geldiğini belirten İpcan, "Bilim Sanat Merkezinde çeşitli projeler yapıyoruz. Ben özellikle bu projeyi seçtim çünkü girişimcilere de çok uygun. Hem üretilmesi açısından hem de ihtiyaç açısından gayet elverişli bir proje. Projem 8. Girişimcilik Fuarında da sergilendi. Ürüne fuarda ciddi bir ilgi oldu" dedi.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/ İHA)