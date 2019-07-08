Bisiklet jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bisikletin jantına ayağı sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi bisikletiyle gezen 4 yaşındaki Özgür Alp Duvarcı'nın ayağı bisikletin jantına sıkıştı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu Duvarcı'nın ayağını, sıkıştığı yerden çıkardı.

Kaynak: AA