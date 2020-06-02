Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı
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Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı

Nevşehir Belediyesi'nin küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerinden biri olan ve geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılan akıllı bisiklet istasyonları yeniden bisiklet severlere hizmet vermeye başladı.

Bisiklet istasyonları tekrar hizmet vermeye başladı
02.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:27

Nevşehir Belediyesi'nin küresel salgın korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerinden biri olan ve geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatılan akıllı bisiklet istasyonları yeniden bisiklet severlere hizmet vermeye başladı.

Yeni normalleşme süreci kapsamında, Nevşehir Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Caddesi ve Ürgüp Caddesi'nde bulunan bisiklet istasyonları yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bir süredir kapalı olan istasyonlarda bulunan ve gerekli bakım ve onarımları yapılan bisikletleri sürücüler kendi kişisel sağlık tedbirlerini alarak ücretsiz olarak kiralayabilecekler.

Özellikle yaz döneminde vatandaşların büyük ilgi göstermesinin beklendiği istasyonlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne şahsen başvuruda bulunarak ücretsiz kullanım kartı temin edebilecek.

Vatandaşlar içerisinde kullanıcı ve iletişim bilgilerinin yer aldıkları çipli kartları sayesinde İstasyonlarda bulunan bisikletleri diledikleri zaman alarak ücretsiz olarak kullanabilecek.

18 yaşından küçük çocuk ve gençler kartlarını velilerinin yazılı muvafakatlerinin alınmasıyla elde edilebilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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