Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı - Haberler

Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı

Samsun'da bisiklet hırsızlığından aranan bir kişi başka bir olaydan dolayı imzaya gittiği polis merkezinde gözaltına alındı.

09.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:10
Bisiklet hırsızlığından aranan şahıs polis merkezinde yakalandı

'da bisiklet hırsızlığından aranan bir kişi başka bir olaydan dolayı imzaya gittiği merkezinde gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir bisiklet çalınması ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, bisikleti E.G.'nin çaldığını tespit etti. E.G., bir başka olaydan dolayı adli kontrol şartı ile serbest kalmasından dolayı imzaya gittiği Denizevleri Polis Merkezi'nde polis tarafından bisiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler