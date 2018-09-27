Bisiklet Hırsızlığında Çalanlara Adli Kontrol, Satın Alan Tutuklandı

Samsun'da 8 ayrı bisiklet hırsızlığı olayına karışan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gençlere bisikletleri çaldırıp satın aldığı iddia edilen şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ayrı bisiklet çalındı. Vatandaşları şikayeti üzerine polis bisikletleri çaldıkları iddia edilen M.Ç.(16) ve Y.K.'yi (16) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşları küçük olan 2 şüpheli Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çalıntı bisikletleri satın aldığı tespit edilen Ş.İ. de Atakum polisi tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan M.Ç., Y.K. ve Ş,İ., bugün Samsun Adliyesine sev edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç. ve Y.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gençlere bisikletleri çalmalarını söyleyip satan aldığı iddia edilen Ş.İ. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN