Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Samsun’da 4 ayrı bisiklet hırsızlığı şüphelisi 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığı şüphelisi 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 ayrı kişinin bisikletleri çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 4 bisikleti çaldığı iddia edilen H.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen H.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.