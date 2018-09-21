Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı
Samsun’da 4 ayrı bisiklet hırsızlığı şüphelisi 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da 4 ayrı bisiklet hırsızlığı şüphelisi 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde 4 ayrı kişinin bisikletleri çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri 4 bisikleti çaldığı iddia edilen H.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen H.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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