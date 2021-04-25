Bisiklet hırsızları yakalandı
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Bisiklet hırsızları yakalandı

Bisiklet hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan 10 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de bisiklet hırsızlığı olaylarına karışan 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde bisiklet hırsızlıklarının artması sonucunda konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, apartman boşlukları ve kapı önlerinde bulunan bisikletleri çalarak internet üzerinden satışa çıkardıkları belirlenen 10 şüpheliyi saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10 şüpheli serbest bırakılırken, çalınan bazı bisikletler bulunarak, sahiplerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Bisiklet hırsızları yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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