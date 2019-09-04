Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı yapan şahıslar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

04.09.2019 17:37
Bisiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı yapan şahıslar, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Şehitkamil bölgesinde meydana gelen olayların şüphelilerini yakalamaya yönelik yaptığı iki farkı çalışmada, bisiklet hırsızlığı yapan 4 kişiyi yakaladı. Fıstıklık ve Sarıgüllük mahallelerinde bisiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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