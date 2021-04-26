Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
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Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre OSMANİYE'de, bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

OSMANİYE'de, bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

İstiklal Mahallesi'nde oturan kişi, 17 Nisan'da, 5002 Sokak'ta park ettiği bisikletinin yerinde olmadığını fark edince polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin T.D. ve A.D. olduğunu saptadı. Kamera görüntülerinde gidiş yönleri belirlenen şüpheliler, yapılan takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan T.D. ve A.D.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Son dakika haberi... BİSİKLET HIRSIZLARI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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