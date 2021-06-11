Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
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Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te bir apartmandan 2 adet bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'te bir apartmandan 2 adet bisiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli önce güvenlik kameralarına daha sonra da polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaahmet Mahallesi'nde bir apartmandan 2 adet bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrası güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen 2 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise apartmanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şüpheliler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

(Ahmet Demir/İHA)

Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı
Bisiklet hırsızları güvenlik kameralarından kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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