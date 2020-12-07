Bisiklet hırsızı tutuklandı
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Bisiklet hırsızı tutuklandı

07.12.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:16
Bisiklet hırsızı tutuklandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 6 bisiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin N.Ç. ve D.B. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.Ç.'yi adresinde yakaladı, D.B.ye ise ulaşılamadı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden N.Ç., çıkarıldğı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bisiklet hırsızı tutuklandı
Bisiklet hırsızı tutuklandı
Bisiklet hırsızı tutuklandı
Bisiklet hırsızı tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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