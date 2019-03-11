Bisiklet Hırsızı Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

ANKARA'da, farklı apartmanlardan toplam 20 tane bisiklet çalan T.C.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bisiklet çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde artan bisiklet hırsızlığı ihbarları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, Ankara'nın farklı ilçelerinden toplam 20 tane bisiklet çalan şüphelinin T.C.D., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla T.C.D.'yi gözaltına aldı.

BİSİKLET HIRSIZI CEZAEVINE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

Şüphelinin bisiklet çalma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Şüphelinin emniyetten çıkarılması

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Kaynak: DHA