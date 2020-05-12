Bisiklet hırsızı, müşteri sandığı polise yakalandı
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Bisiklet hırsızı, müşteri sandığı polise yakalandı

BOLU'da, ocak ayından beri 16 bisiklet çalıp, internetten satan Z.K. (36), kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı.

Bisiklet hırsızı, müşteri sandığı polise yakalandı
12.05.2020 13:24 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:24

BOLU'da, ocak ayından beri 16 bisiklet çalıp, internetten satan Z.K. (36), kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı. Z.K.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte ocak ayından bu yana apartman girişleri ve evlerin önünde bulunan 16 bisiklet çalındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çalanın aynı kişi olduğunu tespit etti. Farklı günlerdeki 16 hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maskeli ve şapkalı şüphelinin Z.K. olduğunu belirledi. Polis, şüphelinin, çaldığı bisikletleri internet üzerinden Düzce'de sattığını belirledi. Müşteri gibi davranan polis, hırsızlık şüphelisi ile iletişime geçti. Z.K. de bisikleti müşteri sandığı polise satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÖte yandan Z.K.'nin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, bisikletleri çalma anları yer aldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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