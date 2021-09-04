Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı Önce çaldı, sonra yol kenarında bıraktı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait akıllı bisiklet istasyonundaki bisikleti gece vakti çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı.

Bisiklet hırsızı kameraya yakalandı

Önce çaldı, sonra yol kenarında bıraktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait akıllı bisiklet istasyonundaki bisikleti gece vakti çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Sürekli olarak istasyondaki bisikletleri çaldığı tespit edilen şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında faaliyete geçirdiği ve vatandaşların şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmasının hedeflendiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi istasyonundaki bisikletlerin sürekli olarak geceleri çalınması ve bölgede farklı noktalara bırakılması sonrasında ekipler harekete geçti. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde bisikletlerin bir şahıs tarafından kilitli oldukları istasyondan çalındığı tespit edildi. Yaşanan olay sonrasında Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasında

Şahsın bisikleti çalma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın istasyona geldikten sonra bisikleti çalmaya çalıştığı görülüyor. Bir süre bisikleti sallayan şahıs, kilidini kırdıktan sonra bisikleti çalıyor. Daha sonra şahıs bisiklete binerek bölgeden uzaklaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden olaya tepki

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konu ile ilgili adli sürecin takipçisi olacağı belirtildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, olay anının görüntüsü, "Söyleyecek söz bulamadık" notu ile paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal