Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı - Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı Adıyaman'da bir iş yeri önünde bulunan bisikleti çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

- Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir iş yeri önünde bulunan bisikleti çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında bulunan dayısına ait iş yerine gelen Yusuf Karakuş isimli çocuk, akşam saatlerinde iş yeri önüne bıraktığı bisikletini bulamadı. Bir süre çevreye bakınan çocuk durumu dayısına söyledi. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen dayı, yeğen bisikletin çalındığını fark etti. Yusuf Karakuş bisikletinin çalınmasına çok üzüldüğünü bu tür kişilerin alışkanlık yapmamaları için durumu polis ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA