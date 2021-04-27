Bisiklet heyecanı sona erdi
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Bisiklet heyecanı sona erdi

Bisiklet heyecanı sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Koramaz Vadisi-Vekse MTB Cup yarışları bugün yapılan ikinci etap yarışlarıyla son buldu.

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Koramaz Vadisi-Vekse MTB Cup yarışları bugün yapılan ikinci etap yarışlarıyla son buldu.

Koramaz Vadisi Vekse Bölgesinde yapılan ikinci etap yarışlarına 12 ülkeden 44 sporcu tarihi ve doğal güzelliklerinin arasında pedal çevirdi.

Zorlu parkurda yarışan Kayserili sporcularımızdan Furkan Akçam ve Funda Taşkın birinci ve ikinci etap yarışlarında da dereceye girerek madalya kazandılar.

Zorlu parkurun sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş katıldı.

Ödül töreni sonrasında açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Güzel bir ortamda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde yarışma düzenlendi. Baharla birlikte tam kapanmanın biteceği bayram sonrasında bu tür organizasyonları büyüterek devam ettirmek istiyoruz. Bu tarihi mekanda elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Bisiklet heyecanı sona erdi
Bisiklet heyecanı sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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