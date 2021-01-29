Bisiklet Federasyonundan milli takımlarda yeni görevlendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bisiklet Federasyonundan milli takımlarda yeni görevlendirme

29.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:22
Bisiklet Federasyonundan milli takımlarda yeni görevlendirme

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, yol ve dağ bisikleti milli takım teknik heyetinde yeni görevlendirmelerde bulundu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, yol ve dağ bisikleti milli takım teknik heyetinde yeni görevlendirmelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yol bisikletinde başantrenör olarak Kairat Baugdinov, büyükler yardımcı antrenör olarak Muhammed Atalay, genç milli takım antrenörü olarak İsmail Uğurlu, bütün bayanların antrenörleri olarak Ayşe Çakır Şeker, Ayris Işık ve Yusuf Bezirgen, yıldızlar A-B kategorisi antrenörleri olarak Ümit Çökmen ve Hüseyin Sarıoğlu'nun görevlendirilmelerine karar verilmiştir." denildi.

Dağ bisikletinde ise milli takım antrenörleri olarak Ömer Faruk Meydan ve Hasan Bayraktar, yardımcı antrenörler olarak Bilal Akgül, Veysel Gülmez ve Bora Bayraktar'ın görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Serdar Aziz
Tüm Haberler İstifa Otomobil Beşiktaş Brezilya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bisiklet Federasyonundan milli takımlarda yeni görevlendirme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 20:24:49. #1.16#
title