Bisiklet Federasyonundan milli takımlarda yeni görevlendirme

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu, yol ve dağ bisikleti milli takım teknik heyetinde yeni görevlendirmelerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yol bisikletinde başantrenör olarak Kairat Baugdinov, büyükler yardımcı antrenör olarak Muhammed Atalay, genç milli takım antrenörü olarak İsmail Uğurlu, bütün bayanların antrenörleri olarak Ayşe Çakır Şeker, Ayris Işık ve Yusuf Bezirgen, yıldızlar A-B kategorisi antrenörleri olarak Ümit Çökmen ve Hüseyin Sarıoğlu'nun görevlendirilmelerine karar verilmiştir." denildi.

Dağ bisikletinde ise milli takım antrenörleri olarak Ömer Faruk Meydan ve Hasan Bayraktar, yardımcı antrenörler olarak Bilal Akgül, Veysel Gülmez ve Bora Bayraktar'ın görevlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar