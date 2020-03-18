Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret
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Çankırı, Güncel

Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

ÇANKIRI'da, 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ediyor.

18.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:20
Bisiklet derneği üyelerinden şehit mezarlarına ziyaret

ÇANKIRI'da, 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, il genelindeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ediyor. Dernek Başkanı Engin Çimen, "Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi.

Çankırı'da, geçen yıl kurulan 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri, her hafta sonu bir araya gelerek düzenlenen bisiklet turuna katılıyor. Dernek üyeleri yaklaşık 1,5 ay önce ise, il genelinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etmeye karar verdi. Bir araya gelen dernek üyeleri, bisikletleri ile kilometrelerce pedal çevirerek, şehit kabirlerini ziyaret edip, dua ediyor. Şu ana kadar 30 şehit kabrini ziyaret eden bisiklet tutkunları son olarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Çankırı Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti.

'TÜM ŞEHİT KABİRLERİNİ ZİYARET EDECEĞİZ'Dernek Başkanı Engin Çimen, derneği bisiklet kültürünü herkese aşılamak için kurduklarını, zaman zaman şehir içinde ve dışında etkinlikler düzenlediklerini bildirdi. Şehitleri unutmadıklarını söyleyen Çimen, "Şehrimizde rahatça yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi anmak için faaliyet başlattık. Şu ana kadar 30'a yakın şehidimizi mezarı başında ziyaret ettik. Kulüp olarak ve bireysel olarak şehitlerimizi ziyaret ettik ve Çankırı genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret edeceğiz. Burada, rahatça, huzurla ve güvende yaşamak için canlarını feda eden şehitlerimizi anıyoruz, onlar bizim baş tacımız" dedi. 'BİSİKLETLE GİDİYORUZ'

Dernek üyesi Okan Sütçüoğlu ise, il genelindeki tüm şehit kabirlerini ziyaret etmeyi planladıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,5 ay önce şehit kabirlerimizi ziyaret etmeye başladık. Çankırı Şehit ve Gaziler Derneğinden aldığımız liste ile planlı şekilde hareket ederek, şehit kabirlerimizi ziyaret ediyoruz. Şehit kabirlerimize bisikletle gidiyoruz, başka araç kullanmıyoruz. Şehitlerimize bisikletle giderken bir güç sarf ederek, emek vererek gitmenin daha doğru olduğunu düşündük. Böyle bir fikir ortaya çıktı. Bundan sonra da kabir ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Böyle anlamlı bir haftada Çankırı Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimize dua ettik" diye konuştu. Dernek üyesi Koray Şimşek de, ziyaretleri manevi hissiyatla yaptıklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

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