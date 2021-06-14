Bisiklet çekilişinin talihlileri hediyelerini aldı

Belediye Başkanı Alper Taban'ın 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününe özel düzenlediği çekiliş sonucunda bisiklet kazanan 3 talihli, hediyelerini aldı. Başkan Alper Taban, teşvik edici bu tür etkinlikleri arttırmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününe özel düzenlediği çekiliş sonucunda bisiklet kazanan 3 talihli, hediyelerini aldı. Başkan Alper Taban, teşvik edici bu tür etkinlikleri arttırmak istediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Alper Taban, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden bisiklet çekilişi gerçekleştirmişti. Yapılan yorumlarla çok sayıda kişinin katıldığı çekilişin talihlileri belli oldu. 3 talihli, bugün İnegöl Belediyesine gelerek bisikletlerini Başkan Alper Taban'dan teslim aldı.

106 KM'LİK BİSİKLET YOLU YAPILACAK

Bisikletlerin teslimi sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliklerimiz kapsamında sosyal medyadan bir duyuru yapmıştık. Sonucunda bir çekilişi gerçekleştirdik. Burada hem şehir olarak hem de kişilere sağlıklı, hareketli bir yaşam farkındalığı oluşturabilmek adına hedeflerimiz vardı. Şehrimizde 106 km'lik bir bisiklet yolu planımız var. Bu tabi şehrimiz için bir başlangıç olarak düşünülebilir. Bunun da ilk 3 km'lik etabını hayata geçirmiştik" dedi.

İNEGÖL, BİSİKLET DOSTU ŞEHİR

İnegöl'ün bisiklet dostu bir şehir olduğuna da vurgu yapan Taban, "Şehrimiz bisiklet dostu bir şehir. Şehrimizde 1940'lı yıllarda, yani bundan 80 yıl önce bisiklet ehliyetleri verildiğini biliyoruz. Bunlar şuanda müzemizde sergileniyor. Dolayısıyla ova şeklinde bir arazi olduğu için bisiklet kullanımının da kolay olduğu bir şehir. Araç trafiğinin de her geçen gün arttığını göz önünde bulundurursak burada daha sağlıklı bir yaşam döngüsü için bisikletle çok kolay ve seri şekilde, konforlu şekilde gideceğimiz noktalara erişmemiz mümkün. Bundan dolayı fiziki düzenlemeleri gerçekleştirerek özendirici ve teşvik edici etkileri de ortaya koyarak belirli günleri de buna vesile edip bu farkındalıkları arttırmak istiyoruz" diye konuştu.

Taban, bisiklet kullanımına yönelik mesajlar da verdiği açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Bugün aramızda çok kıymetli bisiklet severler var. Onlar da bu yarışmaya başvurmuşlardı. Ben her birine çok teşekkür ediyorum. Ahmet Akif Koç arkadaşımız, Rabia Duman ve Esra Karataş arkadaşlarımız bisiklet sahibi oldular. İyi günlerde ve sağlıkla kullanmalarını diliyorum. Bu manada toplu ulaşım araçlarımızı tabi ki kullanıyoruz ama bisikleti de bir ulaşım aracı olarak görebiliriz. Sağlıklı yaşam için keyifle bisikletlerimizle dolaşabiliriz."

Haber Bülteni

Kaynak: Bültenler