Bisiklet çarpan yaşlı vatandaş ağır yaralandı
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Bisiklet çarpan yaşlı vatandaş ağır yaralandı

Bisiklet çarpan yaşlı vatandaş ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı bisikletle çarptığı yaşlı vatandaş ağır yaralandı.

Sivas'ta 14 yaşındaki bir çocuk kullandığı bisikletle çarptığı yaşlı vatandaş ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Yenimahalle Hayri Sığırcı caddesinde meydana geldi. 14 yaşındaki bir çocuk caddede bisikletiyle gezindiği sırada karşıdan karşıya geçen 61 yaşındaki S.A'ya çarptı. Kazanın etkisiyle S.A yere yığıldı. Kafasını çarpan yaşlı vatandaş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Bisiklet çarpan yaşlı vatandaş ağır yaralandı
Bisiklet çarpan yaşlı vatandaş ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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