Bisiklet Çalıp Yerine Bisiklet Bıraktı

Adana'da hırsızlık şüphelisinin, apartmandan çaldığı bisikletle ayrılırken geldiği bisikleti olay yerinde bırakması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesinde son bir ayda 5 kişi bisikletlerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.



Bunun üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağdurlardan birinin bisikletinin çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı.



Görüntülerde yapılan incelemede, olay yerine bisikletle gelen şüphelinin, apartmandaki bir dairenin ziline basıp beklediği görüldü.



Kısa süre sonra kapının açılıp bir genç kızın dışarıya çıkmasının ardından içeri giren şüphelinin daha sonra geldiği bisikleti burada bırakıp çaldığı bisikletle ayrıldığı tespit edildi.



Ekipler, görüntüden eşkalini belirlediği zanlı Gökhan K'yi yakaladı. Zanlının diğer olaylarda birlikte hareket ettiği belirlenen arkadaşı Şükrullah K. da operasyonla yakalandı.



Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin haklarındaki hırsızlık suçlamasını kabul etmedi.



Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.