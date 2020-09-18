Bisiklet çalarken kameralara yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste imalathanesinden bisiklet çalan zanlı kameralara yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste imalathanesinden bisiklet çalan zanlı kameralara yakalandı.

Osmanbey Mahallesi'nde Ali K'ya ait kereste imalathanesine gelen 25 yaşlarındaki bir şahıs, gözünü kestirdiği bisikleti kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Bisikleti çalmadan önce birkaç dakika etrafı gözleyen şahıs, sonrasında kimsenin olmamasından istifade ederek bisiklete binip gitti. Ancak hırsız sokak üzerindeki kameraları hesaba katmadı. Bisikletinin çalındığını fark eden Ali K. durumu polise bildirdi. Kamera kayıtlarını polise teslim eden mağdur vatandaş, bir an önce bisikleti çalan hırsızın bulunarak yeni aldığı bisikletine kavuşmak istiyor. Polis, kameralarda net bir şekilde görülen hırsızı bulmak için harekete geçti. - BURSA

Kaynak: İHA