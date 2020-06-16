Bisiklet almak isteyenlere kredi desteği
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Bisiklet almak isteyenlere kredi desteği

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; "Bisikleti almak isteyen ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bankalar, 3 bin TL ile 30 bin TL aralığında kredi vermektedirler.

Bisiklet almak isteyenlere kredi desteği
16.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:05

Türkiye Bisiklet Federasyonu Kayseri Temsilcisi Mehmet Lüzumlar; "Bisikleti almak isteyen ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bankalar, 3 bin TL ile 30 bin TL aralığında kredi vermektedirler. Bu kredi sisteminde çok düşük olan bir faiz sistemi uygulanmaktadır" dedi.

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında ulaşımda bireysele dönüşün başladığını ve bisiklete olan ilginin arttığını kaydeden Lüzumlar; "Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı pandemi sürecinden sonra insanların bisiklete olan ilgisinin artması ile ülkemizde de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bisiklete de artık kredi sağlanması konusunda markalar ile ilgili gelişmeler var. Bisiklet almak isteyen ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza bankalar, 3 bin TL ile 30 bin TL aralığında kredi vermektedirler. Bu kredi sisteminde çok düşük olan bir faiz sistemi uygulanmaktadır. 36 ay ila 60 ay aralığında vadelendirilebilmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alındığında ulaşımda bireysele dönüş başladığı için bisiklete ilgi her gün biraz daha artmaktadır. Devletimizde bu konuda bir adım atmıştır. Bu adım ile birlikte bisikletini kredi ile temin etme şansı doğmuştur. Bu şansı insanların kullanmasını istiyoruz. Daha güzel günlere bisiklet ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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