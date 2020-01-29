: Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

29.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:23

Ağrılı minik çocuklar, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, Elazığ ve Malatya'daki depremden etkilenenlere bağışladı.

Kentte yaşayan Azra (4), Zeynep (6) kardeşler ile kuzenleri Ayşe Ebrar Özer (10), kumbaralarında biriktirdikleri 150 lirayı, deprem bölgesindeki ailelere göndermek üzere Türk Kızılay Ağrı Şubesine teslim etti.

Şube başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, miniklerin yaptığı yardımın anlamlı ve gurur verici olduğunu söyledi.

Çocukların davranışı karşısında heyecanlandıklarını ifade eden Tatlı, şunları ifade etti:

"Şubeye 3 miniğin geldiğini görünce aslında biz de heyecanlandık. Vatandaşlarımız sağ olsunlar yardımda bulunuyorlar ama kumbaralarında topladıkları paraları getiren 3 minik kardeşimizi görünce çok duygulandık. Yazın kendilerine bisiklet ve elbise alabilmek için biriktirdikleri paraları Elazığ'daki kardeşleri üşümesinler diye onlara göndermek istediler. Böyle güzel bir davranışta bulunarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerini unutmayan bu miniklere teşekkür ediyorum. Yapmış oldukları yardım miktarının önemi yok. Yardımın miktarı belki küçük ama gönülleri kocaman."

Çocuklar da televizyondan takip ettikleri depremi yaşayan vatandaşların durumuna üzüldüklerini ve onlara destek olmak için kumbaralarındaki paraları bağışladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu