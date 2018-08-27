Bısanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması

Kültür ve sanat yaşamımıza katkıda bulunmak amacıyla, solo piyano eseri dalında düzenlenen yarışma; çoksesli çağdaş Türk müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili kullanarak bir ses ve bir sanat zevkini yaratmak düşüncesiyle açıldı.

Değerlendirme Kurulu birbirinden kıymetli isimlerden oluşuyor; Turgay Erdener, Ayşegül Sarıca, Emre Şen, Hasan Uçarsu, Serdar Yalçın.

Ödüller:

• Birincilik Ödülü: 10.000 TL

• İkincilik Ödülü: 7.500 TL

• Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

• Mansiyon: 2.000 TL (İki adet verilecektir)