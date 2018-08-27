Bısanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması
Çok değerli Ekrem Eşkinat'ın Başkanı olduğu Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, sanata verdiği güçlü desteği, bu yıl adıma düzenlediği ve beni onurlandırdığı beste yarışmasıyla taçlandırıyor.
Kültür ve sanat yaşamımıza katkıda bulunmak amacıyla, solo piyano eseri dalında düzenlenen yarışma; çoksesli çağdaş Türk müziğini desteklemek, evrensel düzeyde müzik dili kullanarak bir ses ve bir sanat zevkini yaratmak düşüncesiyle açıldı.
Değerlendirme Kurulu birbirinden kıymetli isimlerden oluşuyor; Turgay Erdener, Ayşegül Sarıca, Emre Şen, Hasan Uçarsu, Serdar Yalçın.
Ödüller:
• Birincilik Ödülü: 10.000 TL
• İkincilik Ödülü: 7.500 TL
• Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
• Mansiyon: 2.000 TL (İki adet verilecektir)
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