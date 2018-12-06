Bisanthe 4. Gülsin Onay Piyano Günleri" Başladı
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bisanthe Gülsin Onay Piyano Günleri" başladı.
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Salonu'ndaki etkinliğin açılışında, dünya çapında üne sahip piyanist Gülsin Onay konser verdi.
Onay konserinde, Beethoven, Allegro, Rondo, Scherzo, Paganini, Ravel, A. Saygun ve Markov'dan eserler seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte, Gülsin Onay'ın performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar izledi.
Konser sonunda Eşkinat, Onay'a çiçek takdim etti.
Etkinlikler, 11 Aralık Salı günü sona erecek.