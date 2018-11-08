Bisam: Yoksulluk Sınırı Bir Yılda 1,206 Lira Yükseldi

– Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) araştırma sonuçlarına göre, zorunlu ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalardan oluşan "yoksulluk sınırı" Ekim sonu itibarıyla bir yıl içinde 1,206 lira yükseldi.

BİSAM aylık açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 1,904 liraya, yoksulluk sınırı ise 6,585 liraya yükseldi.

Araştırmada Ekim'de Eylül ayına göre 47 lira artan açlık sınırının yanında gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı Eylül'e göre 161 lira artışla 6,585 liraya çıktı.

BİSAM verilerine göre, açlık sınırı geçen yılın aynı dönemine göre 349 lira, yoksulluk sınırı ise 1,206 lira arttı.

Araştırmada Ekim'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için günlük 63.5 lira harcama yapması gerektiğine dikkat çekilirken, harcamalarda süt ve süt ürünlerinin yüzde 41.6 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtildi.

BİSAM araştırmasında ayrıca;

- Yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 16.19 lira,

- Yetişkin bir erkeğin 16.70 lira,

- 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.01 lira,

- 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.55 lira olarak hesaplandığı yer aldı.

Dört kişilik bir ailede her bireyin sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken gıda maliyetinin yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösterdiğine dikkat çekilen araştırma sonuçlarına göre günlük harcamalarda Ekim'de en yüksek maliyet grubunu 17,98 lira ile peynir, çökelek vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri 11.01 lira ile et, tavuk ve balık takip etti. Dört kişilik bir ailenin gıda maliyetleri kapsamında;

- Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 8.49,

- Ekmek için 3.94 lira,

- Katı yağ için 2.77, sıvı yağ için 1.44 lira,

- Sebze ve meyve için 7.91 lira,

- Yumurta için 1.23 lira

- Şeker, bal, reçel ve pekmez için 2.94 lira olarak belirlendi.

Araştırma sonuçlarında dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamalar kapsamında yüzde 41.6 ile süt ve süt ürünleri harcamalar içinde en yüksek paya sahip olduğu ve açlık sınırının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına yüksek oranda bağlı olduğu vurgulanırken, süt ve süt ürünlerini yüzde 26 ile et, yumurta ve kurubaklagil takip etti.

Araştırmanın sonuçlarına göre

- Sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 486 lira,

- Yetişkin bir erkeğin 501 lira,

- 10-18 yaş aralığındaki bir çocuğun 540 lira,

- 4-6 yaş aralığındaki bir çocuğun 377 lira olarak belirlendi. (Tablo ve grafik) - İstanbul