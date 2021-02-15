Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,584 lira
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Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,584 lira

15.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:12
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,584 lira

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 584 lira olarak belirlendi.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 584 lira olarak belirlendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam), gıda harcamaları üzerinden, hane halkı tüketim harcamalarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre de, aylık toplam harcama için 8 bin 939 lira gerekiyor.

Bisam araştırmasında, sağlıklı beslenmek için her aile üyesinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilerek, "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 693 lirayı buluyor" denildi ve şöyle açıklandı: "Bu değer yetişkin bir kadın için 669 lira, 15-18 yaş bir genç için 735 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 486 lirayı buluyor."Harcamalarda en yüksek pay yüzde 34.5 ile süt ve süt ürünlerinde, ikinci yüksek pay da yüzde 27.7 ile yumurta ve kuru baklagiller grubunda bulunuyor. Harcamalarda, sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 15.9, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.6, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12.3 düzeyinde bulunuyor."Her bir aile üyesinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen Bisam raporunda, şöyle denildi: "Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 86.14 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.29 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır; 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik)

 


Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,584 lira
Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,584 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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