Bisam: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,367 lira Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, Haziran ayında, yıllık bazda yüzde 14.5 artışla, 2 bin 66 liradan 2,367 liraya yükseldi.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'nin (Bisam) araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık harcama tutarı, Haziran ayında, yıllık bazda yüzde 14.5 artışla, 2 bin 66 liradan 2,367 liraya yükseldi.

Bisam hesaplamalarına göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 633 lira düzeyindeyken, bu değer yetişkin bir kadın için 613 lira, 15-18 yaş bir genç için 673 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 447 lira olarak belirlendi.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken aylık harcama tutarı 8 bin 186 liraya ulaşıyor.Dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 79.89 liralık, aylık 2 bin 367 liralık harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20.45 lira, yetişkin bir erkeğin 21.10 lira, 10-18 yaş arası bir gencin 22.45 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 14.89 lira olarak belirlendi.Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28.48 liralık harcama gereksinimi ile oluşturuyor.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.97 lirayı buluyor. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 12 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.99 lira, katı yağ ve sıvı yağ ise 5.41 lira olarak belirlendi. (Grafik)

Kaynak: DHA