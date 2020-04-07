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Birleşik Metal İş Sendikası, Ekonomi

BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 lira, aylık 2 bin 341 liralık harcama yapması gerekiyor.

07.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:14
BİSAM: Dört kişilik ailenin aylık gıda harcaması 2,341 lira

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BİSAM) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 lira, aylık 2 bin 341 liralık harcama yapması gerekiyor. 

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 20.21 lira, yetişkin bir erkeğin 20.86 lira, 15-18 yaş arası bir çocuğun 22.22 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun da 14.74 lira düzeyinde hesaplanıyor.

Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi için alması gereken gıdaların minimum maliyeti yaşa ve ürün grubuna göre farklılık gösteriyor. Günlük harcamalarda Mart 2020'de en yüksek maliyet grubunu peynir/çökelek grubu 18.97 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.19 lira oldu.Süt ve yoğurt için yapılması gereken harcama tutarı 9.33 lira, sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 13.21 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 4.88 lira olarak hesaplandı.Bunların yanında, katı yağ 3.99 lirayı, sıvı yağ ise 1.36 lirayı buluyor. Yumurta için 0.88, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 3.57 TL harcama yapılması gerekiyor.Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 36.3 ile en yüksek paya sahip. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16.9 oldu. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 26.5 ile ikinci sırada bulunuyorAraştırma kapsamında üç büyük ile ait Mart 2020 dönem açlık ve yoksulluk sınırları rakamları da hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 554 lira, İstanbul'da 2 bin 512 lira ve Ankara'da  2 bin 292 lira olarak belirlendi.Önemli sanayi merkezlerinden Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 376 lira, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 413 lira, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 361 lira, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 211 lira olarak hesaplandı. (Grafik)

 


Kaynak: DHA

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