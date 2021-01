Bisam: Dört kişilik ailenin aylık beslenme tutarı 2,478 lira

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 2 bin 478 lira olarak belirlendi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam), gıda harcamaları üzerinden, hane halkı tüketim harcamalarını esas alarak yaptığı hesaplamaya göre de, aylık toplam harcama için 8 bin 570 lira gerekiyor.

Bisam'ın araştırmasında, sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi: "Yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 663 TL'dir. "Bu değer yetişkin bir kadın için 640 TL, 15-18 yaş bir genç için 705 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 470 TL'dir. "Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 2 bin 478 TL olarak tespit edilmiştir. "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır."Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 8 bin 570 TL'ye ulaşmaktadır."Bisam verilerine göre, Aralık'ta günlük;en yüksek maliyet grubunu 28.61 lira ile süt ve süt ürünleri grubu oluştururken,et, tavuk ve balık grubu için 16.19 lira,sebze ve meyve için 11.61 lira,ekmek için 5.60 lira,katı yağ ve sıvı yağ için 5.81 lira,yumurta için 1.49 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4.12 lira harcama yapılması gerekiyor. Bisam raporunda, daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin yüzde 34.8 ile en yüksek paya sahip olduğu belirtilerek, "Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 28.5 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 14.6'dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.9'dur. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 12.3'tür" denildi ve eklendi: "Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. "Örneğin, tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. "Süt ve süt ürünleri tüketiminde 15-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. "Günlük 82.58 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim 8.01 lira ile 15-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. "4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır." (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı