BIS100 yüzde 0.25 artışla başladı, dolar 5.91 lirada

19.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:59

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni güne yüzde 0.25 artışla 110 bin 853 puanda başladı.

BIST100, Çarşamba günü, en düşük 110 bin 106 puanı ve en yüksek 110 bin 848 puanı gördükten sonra, yüzde 0.45 düşüşle 110 bin 574 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.09 artışla 12.70 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvili gösterge faizi yüzde 1.94 artışla 12.11 düzeyine geriledi.ABD Başkanı Donald Trump 'a yönelik azil soruşturması sürecine karşın küresel piyasalarda gücünü koruyan dolar, iç piyasada yeni güne 5.92 lirada başladı.ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump hakkında, görevi kötüye kullanma ve Kongre faaliyetlerine engel olma suçundan dolayı azil soruşturması yürütülmesinin Senato'da oylanmasına karar verildi.Erken işlemlerde;dolar en düşük 5.9176 lira ve en yüksek 5.9327 lirayı gördükten sonra, 5.91 - 5.92 lira aralığında,euro en düşük 6.5801 lira ve en yüksek 6.6067 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7463 lira ve en yüksek 7.7668 lirayı gördükten sonra 7.74 – 7.75 lira aralığında hareket ediyordu.İş Yatırım'ın, "Kur baskısı yayılıyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsaları hızlı yükseliş sonrasında zirveye yakın seviyelerde dinleniyor. Başkan Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi Senato'da aklanması beklendiği için piyasaları etkilemedi."BOJ beklendiği gibi faizleri değiştirmedi. Gelişmekte olan ülke borsaları gelişmiş piyasaları yenmeye devam ediyor."Türkiye varlıkları ABD yaptırım korkusuyla dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke paralarının dünyaya göre yüzde 1.0 civarında değer kazandığı son bir ayda Türk lirası yüzde 4.0 değer kaybetti."MSCI Türkiye son üç ayda dünyanın yüzde 14 gerisinde kaldı."ABD yaptırımlarının yarattığı baskı nedeniyle Türkiye varlıklarındaki baskı kısa vadede devam edebilir."Merkez Bankası doğru yöndeki kısa vadeli (7 gün ve daha altı) swapları özkaynakların yüzde 10'u ile sınırladı.

"Alınan kararı Londra swap piyasasının kısa vadeli kullanılmasını azaltan ve para politikasının etkisini artıran bir karar olarak görüyoruz."

Kaynak: DHA