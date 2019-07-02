BIS: Merkez bankalarının dijital para oluşturması gerekebilir

– "Merkez bankalarının merkez bankası" olarak bilinen İsviçre merkezli Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Direktörü Agustin Carstens, merkez bankalarının beklenenden de yakında kend kripto para birimlerini piyasaya sürmeleri gerekebileceğini vurguladı.

Carstens, Financial Times'a yaptığı açıklamada Facebook'un kendi stablecoini Libra'yı tanıtmasının ardından kripto para birimlerine yönelik artan ilgiye paralel olarak BIS'in merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini piyasaya sürmelerini desteklediğini söyledi ve ekledi:

"(Kripto para birimleri üzerinde) Çoğu merkez bankası çalışıyor, biz de aynı şekilde çalışıyor ve bu çalışmaları destekliyoruz. Buna yönelik bir piyasanın beklenenden daha erken oluşacağını ve bu sebeple merkez bankalarının kendi dijital para birimlerini tanıtmaya hazır olmalarını istiyoruz."

Aralarında İsveç Merkez Bankası Riksbank'ın da bulunduğu birçok merkez bankası kendi dijital para birimlerine yönelik çeşitli çalışmalar yaparken, daha öncesinde merkez bankaları yetkilileri, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri fiyatlarının dünya genelinde en sık kullanılan para birimleri dolar ve euroya karşı oldukça volatil olmaları sebebiyle para olarak değerlendirilemeyeceğini söylemişlerdi.

Facebook'un birden fazla para birimi ve varlığa bağlı olacak şekilde piyasaya sürmeyi planladığı kripto para birimi Libra'nın duyurulmasının ardından ise çeşitli otoritelerin kripto para birimlerine yönelik ilgilerinin arttığı görüldü. BIS'in yıllık raporunda yer alan dijital para birimlerine yönelik yazıda, teknoloji şirketlerinin desteklediği kripto para birimlerinin küresel finansta "hızla lider olabileceği" ve rekabet, istikrar ve sosyal refaha tehdit oluşturuabileceği belirtildi.

"Asıl soru kipto para biriminin nasıl kullanılacağıdır. Bu teknolojiye yaptırım uygulama konusunda başlanacak alan kara para aklamadır" diyen Carstens, bunun yanında kripto para birimleri piyasalarındaki gelişmelerin, merkez bankalarının kripto para birimi projelerini doğrudan etkileyeceğini belirtti. Carstens, şöyle devam etti:

"Merkez bankaları kripto para birimlerine yönelik bir talep olacağına dair kanıt gerekiyor ve bu talebin henüz ne durumda olduğu belli değil. Belki de insanlar bankalar ve fintech şirketlerinin sağladığı elektronik cüzdanlarla istediklerini yapabilirler. Bu durum, ödeme sistemlerindei gelişmeye bağlı."

Kaynak: DHA

- İstanbul