Biruni Üniversitesi özel mi, devlet mi?
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Biruni Üniversitesi özel mi, devlet mi?

Biruni Üniversitesi özel mi, devlet mi?
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2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2021-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Yerleştirme sonucu merak edilen konulardan biri Peki, Biruni Üniversitesi özel mi, oldu.

2021-YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika gelişmesi olarak açıklandı. Biruni Üniversitesine yerleşenler ise Biruni Üniversitesi hakkında Biruni Üniversitesi özel mi sorusunun yanıtını araştırdı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Biruni Üniversitesi, 2014 yılında Dünya Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversite ismini bilim insanı Biruni'den almaktadır.

Önde Biruni Binası, arka tarafta ise Reyhan Binası olarak adlandırılan iki adet binası bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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