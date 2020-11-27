Birsu Demir kimdir? Birsu Demir hayatı ve biyografisi! Birsu Demir kaç yaşında, nereli?
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Birsu Demir kimdir? Birsu Demir hayatı ve biyografisi! Birsu Demir kaç yaşında, nereli?

27.11.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:42
Birsu Demir kimdir? Birsu Demir hayatı ve biyografisi! Birsu Demir kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Birsu Demir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Birsu Demir hakkında merak edilenler. Birsu Demir hayatı ve biyografisi. Birsu Demir kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Birsu Demir merak konusu oldu. İşte Birsu Demir hakkında merak edilen Birsu Demir kimdir, Birsu Demir hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BİRSU DEMİR KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Mayıs 1999

Kaç yaşında: 21 yıl yaşında

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Nereli: İstanbul

Boy: 1,53 m

Genç oyuncu, İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer alan başarılı oyuncu, ilk kez Büyük Buluşma isimli dizi ile ekran karşısına geçti. Günümüze ise Son Çıkış isimli dizide Kevser karakterini canlandırmaktadır.

Birsu Demir'in rol aldığı film ve diziler;

Büyük Buluşma (TV Dizisi – 2004)

Beşinci Boyut (TV Dizisi – 2005)

Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi – 2006)

Genco (TV Dizisi – 2007)

Kara Yılan (TV Dizisi – 2007)

O… Çocukları (Sinema Filmi – 2008)

Kanal-i-zasyon (Sinema Filmi – 2009)

Kars Öyküleri (Sinema Filmi – 2010)

Alemin Kıralı (TV Dizisi – 2011)

Türkan (Sinema Filmi – 2011)

Şefkat Tepe(TV dizisi-2013)(Konuk Oyuncu)

Zaman Makinesi 1973 (Sinema Filmi – 2013)

Otel Divane (TV Dizisi-2014)

Son Çıkış – 2015 – TRT 1

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