Birpınar: "Nehirlerimizin Kirletilmesine Müsade Etmeyeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun biz peşlerine düşeceğiz. Bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Birpınar, bazı ziyaret ve incelemeler için geldiği Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geçen Birpınar, daha sonra Süleymanpaşa Batı Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Birpınar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerin çevre ile ilgili sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini incelediklerini belirtti.

Türkiye genelinde arıtma tesislerinin çalıp çalışmadıklarını kontrol ettiklerini dile getiren Birpınar, "Türkiye bir yerel yönetim seçimlerine gidiyor. Bu dönem içerisindeki Türkiye'deki bütün belediyelerimizin çevre ile ilgili işlerini yapıp yapmadıklarıyla ilgili çalışma başlattık. Bugün Tekirdağ'dayız. Bütün 81 il ve ilçelerimizdeki belediyelerimize organize sanayi bölgelerine ait arıtma tesislerinin doğru çalışıp çalıştırılmadığını ve onların faaliyetlerini nasıl yaptıkları, çevreyi kirletip kirletmedikleri, derelere suyu verip vermedikleri ile ilgili geniş bir merkezi bir hükümet çalışması başlatıyoruz." diye konuştu.

"Ayrım yapmıyoruz"

Nehirlerin kirletilmemesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini aktaran Birpınar şöyle devam etti:

"Çünkü 2002'den beri AK Parti iktidarı dönemlerinde özellikle çevreyle ilgili çok fazlaca çalışma gerçekleştirdik. Nehirlerin kirletilmemesi, toprağın ve havanın korunması adına yaptığımız bir sürü çalışma var. Sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden beri başladığı çevrecilik anlayışını devam ettirmeye çalışıyoruz.

Bunla ilgili de sırf Tekirdağ'da 2002'den beri yaptığımız yatırımların, sadece atık su arıtma tesisleri bunların ki büyük çapta olanları 25 adettir. Bunlara harcadığımız para 4 milyar lira civarında merkezi hükumetin harcadığı para. Çünkü biliyorsunuz belediyelerimiz kendi imkanlarıyla bunları yapamıyor. Biz destek oluyoruz. Burada herhangi bir şekilde 'hükumetimizin belediyesi' veya 'muhalefetin belediyesi' diye bir ayrım da yapmıyoruz. Sırf burada yaptığımız çalışmalar 4 milyarın üzerinde bir maliyet getirmiştir, merkezi hükumete yük getirmiştir."

Ergene Nehri'nin yıllarca kirletildiğini ancak son 15 yıldır temizlenmeye başladığını dile getiren Birpınar "Bu nehir maalesef yıllarca kirletilmiş. Son 15 sene içerisinde yapılan gayretli çalışmalarla burası kontrol altına alınmaya çalışılmış. Buraya yaklaşık çok büyük 10 tane OSB yapıldı. Bu OSB'lerin dışında başka faaliyetin yapılmasına bizce müsaade edilmiyor. Bu OSB'lerde doluluk yüzde 75-80'lere gelinceye kadar dışarıda herhangi bir fabrikanın yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Çünkü dışarıda yapılan fabrika demek yeniden kirlilik demek." ifadelerini kullandı.

"Denizin kirlenmemesi için milyarlarca para harcıyoruz"

Tek tek arıtma tesislerinin kontrolünün çok zor olduğunu, bunun için OSB'lerin kurulduğunu hatırlatan Birpınar şöyle devam etti:

"Çünkü her bir arıtma tesisinin ayrı ayrı kontrol etmek demek büyük zahmet demek. Burada yüzün üzerinde belki iki yüzün üç yüzün üzerinde arıtma tesisi var. Her birini tek tek kontrol etmek yerine bunların hep bir araya getirip belli noktalarda birleştirip orada arıtma tesisleri yapmayı planladık. Bunu da yüzde 80 oranında başardık.

2019 yılı itibariyle de bu bölgedeki nehirlerin kirletilmemesi noktasında bu artıma tesisleri başarılı olacaktır. Bunları da Marmara Denizi'ne 45 metre altında dört buçuk kilometre içeride derin deşarjda arıttıktan sonra vereceğiz. Bu çalışmalarımız da bitmek üzere. Bu konuda merkezi hükumetin bu bölgeye bu şehre verdiği destek Türkiye'de hiç bir şehre verilmemiştir. Bu noktada itirazların veya fazla ses çıkartmaların olmasını anlamıyoruz. Çünkü hakikaten inanılmaz bütçe ayırdık. Ergene Havzası'nın korunması ve kirletilmemesi, daha temiz akması, toprağın, suyun, denizin kirlenmemesi için milyarlarca para harcıyoruz."

Arıtma tesislerinin işletilmesinin de doğur yapılması gerektiğini vurgulayan Birpınar,"Sadece bu tesislerin yapılması yetmiyor. Bunların bir de denetlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda iyi işletilmesi gerekiyor. Biz bu tesisleri yapıyoruz, sonra belediyelere ve Organize Sanayi Bölgelerine teslim ediyoruz. Ama bunların buraya doğru dürüst elemanlarla bunları çalıştırmaları lazım. Kimyasalları koyup buraları çalıştırmaları lazım. Yani bu kadar yapılan yatırımın işletilmesi de doğru olması lazım."şeklinde konuştu.

"481 bin lira civarında bir ceza uygulaması yapacağız"

Belediyelerin hangi partiden olursa olsun denetime tabi tutulacağını ve işletmesinde sıkıntısı olan belediyelere para cezası uygulanacağını dile getiren Birpınar "İki gündür yaptığımız denetimlerde de maalesef bazı belediye ve OSB'lere ait artıma tesislerini doğru çalışmadığını gördük. Düzgün çalışmayan yerlere 481 bin lira civarında bir ceza uygulaması yapacağız. Çevre ve Şehircilik bakanlığı olarak bütün belediyeleri, fabrikaları bundan sonra denetleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çevreye zarar veren her kuruluşun takipçisi olacaklarını yineleyen Birpınar, şunları kaydetti:

"Çevre bizim ortak geleceğimiz. Çocuklarımıza kullanabilecekleri biraz su, verim alabilecekleri biraz toprak ve nefes alabilecekleri biraz hava bırakmak istiyorsak mutlaka bunları koruyup kollamamız lazım. Hiç kimsenin de yaşının gözüne bakmamız lazım. Çünkü onlar çevreyi kirletiyorlarsa geleceğimizi karartıyorlardır. Hangi belediye olursa olsun, hangi partiden olursa olsun biz peşlerine düşeceğiz. Bunların denetimlerini bakanlık olarak yapmaya devam edeceğiz. Yatırım yapıyoruz, sadece işletmelerini doğru düzgün yapsınlar istiyoruz. Bu bölgede yapılan denetimleri de sıklaştıracağız. Sadece bu bölge değil, havza bazlı olarak baktığımızda Gediz Havzası'nda da sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Nehirlerimizin kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz."