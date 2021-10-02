Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat - Haberler Ekonomi
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Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi
Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine katacağı 12 otomobili, Birmot Bursa Şubesi'nden törenle teslim aldı.

BURSA (AA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine katacağı 12 otomobili, Birmot Bursa Şubesi'nden törenle teslim aldı.

Şirket açıklamasına göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kullanılacak "Fiat Egea Cross" araçların teslimi için Birmot Bursa Şubesi'nde tören düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Birmot Bursa Şubesi Müdürü Aytaç Tüfekçibaşı, 12 araçlık bu teslimatın çok anlamlı olduğunu belirtti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve mensuplarına teşekkür eden Tüfekçibaşı, "Misyonunu 'insan hakları ve özgürlüklerini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak için polislik hizmetlerini sürdürürken üstlendiği tüm görevleri, yasaların çizdiği çerçevede ve evrensel değerlerin ışığı altında verimli, kaliteli ve etkin şekilde yerine getirmek' olarak tanımlayan bir teşkilatın tercihi olmak, paha biçilemez bir değer." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda, Birmot yetkilileri tarafından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat

AA / Büşra Nur Yılmaz - Ekonomi Haberleri
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Haber: Birmot'tan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne 12 otomobillik teslimat - Haberler Ekonomi
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