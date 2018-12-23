Birmingham Havalimanında Bütün Geliş Seferleri İptal Edildi

İngiltere'nin Birmingham şehrindeki havalimanında yaşanan teknik aksaklık sebebiyle geliş seferleri geçici olarak durduruldu.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde teknik aksaklıktan sebebiyle bütün geliş seferleri durduruldu. Uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken, Birmingham Havalimanı yetkilileri yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz. Yolcuların uçuş ile ilgili güncellemeleri için havayolları şirketlerini kontrol etmeleri önerilir" denildi. - BIRMINGHAM

Kaynak: İHA