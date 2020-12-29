Birmingham - Derby County İngiltere Championship maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Birmingham - Derby County İngiltere Championship maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

29.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:41
Birmingham - Derby County İngiltere Championship maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Championship'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Birmingham - Derby County maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Championship'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Birmingham - Derby County maçıdır. Peki Birmingham - Derby County maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Birmingham - Derby County maçı 29 Aralık Salı günü akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.

BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Birmingham - Derby County maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, St. Andrew's Stadyumu, Birmingham'da oynanacak.

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