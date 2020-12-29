Birmingham - Derby County İngiltere Championship maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
Championship'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Birmingham - Derby County maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Championship'de bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Birmingham - Derby County maçıdır. Peki Birmingham - Derby County maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Birmingham - Derby County maçı 29 Aralık Salı günü akşam saat 20:30 'da başlayacaktır.
BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Birmingham - Derby County maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
BİRMİNGHAM - DERBY COUNTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, St. Andrew's Stadyumu, Birmingham'da oynanacak.