Birmingham'da İlkokullarda Eşcinsel İlişki ve Lgbti Konularının Anlatılması Protesto Edildi

İngiltere'nin Birmingham kenti ve çevresindeki okullardaki eşcinsel ilişkiler ve cinsiyet geçiş operasyonları konularının anlatılması nedeniyle, son birkaç aydır veliler ilkokulların önünde protesto eylemi düzenliyor, çocuklar sınıflardan alınıyor ve okul müdürleri tehdit ediliyor. Mesele nasıl başladı?

"No Outsiders" adlı proje, Birmingham'daki Parkfield Community Okulu'nda müdür yardımcılığı yapan Andrew Moffat'ın fikriydi.

Moffat bu projeyi, çocuklara 2010 tarihli Eşitlik Yasası ve Britanya değerlerini öğretmek için yarattı. Aynı zamanda öğrencilerinin "farklılık ve çeşitlilikleri kutlarken, kimliklerinden gurur duymalarını" istiyordu.

Projede, kendisini çevresine ait hissetmeyen bir köpek, birlikte bir yavru büyüten iki erkek penguen ve denizkızı gibi giyinmeyi seven bir erkek çocuğu vardı.

Moffat "Anasınıfında ve birinci sınıftaki çocuklara farklı olduğumuzu öğretiyoruz. Çalışma tamamen bu. Farklı olmaktan ve arkadaş olmaktan bahsediyoruz." dedi.



Projenin pilotu 2014'te o dönem çalıştığı, kentin Alum Rock bölgesindeki bir okulda yapıldı ve kısa süre sonra ülke çapındaki okullara yayıldı.

Üç yıl sonra Moffat, eğitimde eşitlik ve çeşitliliğe yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirildi. Tartışma nasıl çıktı? Ocak ayında çocukları Parkfield okuluna giden bir anne, okulda öğretilenlerin İslam inancıyla bağdaşmadığını öne sürerek, dilekçesine imza toplamaya başladı.

Maraim Ahmed "Bu yaştaki çocuklar, bırakın cinsel yönelimlerini, nereye gidip geldiklerini bile bilmiyorlar." dedi.

Moffat ve endişeli aileler arasında toplantılar yapıldı, ancak okuldan yapılan açıklamada bazı velilerin "şahsi ve saldırgan" davrandıkları belirtildi.

Günler içinde, aileler okulun önünde eylemlere başladı ve bazı öğrenciler okula gönderilmedi. Okul büyüyen öfkeye nasıl tepki verdi? Moffat, projesi kapsamındaki derslerin "velilerle yeniden angaje olana dek" durdurulduğunu söyledi.

Okuldaki dört okulda bu dersler durdu. Ancak protestolar durmadı ve günlük yapılmaya başlandı.

Kendisi de eşcinsel olan Moffat, BBC'ye yaptığı açıklamada "kişisel inançlarını" yaymaya çalışmakla suçlandığını ve "kötü e-postalar" ile tehditler aldığını, birinde "çok fazla yaşamayacağının" söylendiğini belirtti.

Protestolar Birmingham'daki diğer okullara yayıldı.

Anderton Park İlkokulu'nun müdürü Sarah Hewitt-Clarkson, Ulusal Okul Müdürleri Derneği konferansında protestocuların ellerinde "Adem ile Havva, Adem ile Steve değil", "Ne öğrenecekleriyle ilgili söz sahibiyiz" yazılı pankartlar taşıdıklarını söyledi. Eylemlere kim öncülük ediyor?

Birmingham'daki yeni ilkokulda yapılan eylemleri Amir Ahmed yönlendiriyor ve megafonlarla velilere konuşmalar yapıyor. Ahmed'in bu okullarda okuyan çocuğu olmasa da, dini inançlarının kendisini motive ettiğini söylüyor,

Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada "Biz geleneksel bir topluluğuz. Geleneksel aile değerleriniz var ve eşcinselliği gerçerli bir cinsel ilişki çeşidi olarak kabul etmiyoruz. Biz eşcinselliğe inanmıyoruz ve bu bizi homofobik yapmıyor." dedi. Eylemler nerelere yayıldı? BBC Newsnight programının araştırmasına göre, bazı okullara ilişki, cinsel eğitim ve LBGT eşitliği derslerine karşı çıkan mektuplar yollandı.

Birmingham, Bradford, Bristol, Croydon, Ealing, Manchester, Northampton ve Nottingham'daki okullar, muhafazakar Müslümanlar'dan gelen bu tür mektuplar aldı.

Kent bölgesinde de Hristiyan anne ve babalardan mektuplar alındığı ve kaygılı velilerin Bristol'daki okullardan çocuklarını aldıkları belirtildi.



Eğitim yetkilileri ne diyor? İngiltere'de okulları denetleyen Ofsted adlı kurumun Müdürü Amande Spielman, tüm çocukların dini öğretileri ne olursa olsun eşcinsel çiftleri öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Spielman, çocukların toplumdaki farklılıkların gösterilmesi gerektiğini ve çocukların "iki anneli ve iki babalı ailelerin de olduğunu" bilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ofsted'in raporunda ayrıca, Parkifeld Okulu'nda LGBTİ meselelerine çok fazla odaklanılmadığı ve bilgilerin çocukların yaşlarına uygun bir şekilde aktarıldığı kaydedildi.