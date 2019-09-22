22.09.2019 17:28

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Birlikte yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinliğe katılanlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Üzerinde "#beraberyürüyelim" yazısı yer alan tişörtler giyen kalabalık sırasıyla Recai Güreli, Hasan Ercan, Zübeyde Hanım ve Özer Türk caddelerini takip ederek tekrar Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği yüksek bir katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının 7'den 70'e herkesin sporun içerisinde yer almasını sağlamak olduğunu ifade eden İlman, spor kültürünün yaşamın bir parçası haline getirilmesini istediklerini kaydetti.

Tüm ilerde eş zamanlı düzenlendiği belirtilen etkinliğe Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Muğla Gelecek İçin Şimdi Derneği üyeleriyle sporcular da katıldı.

Kaynak: AA