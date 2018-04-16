Birlikte Yaşamaya Devam Edeceğiz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Kürt, Türkmen, Arap nasıl bu güne kadar kardeşçe ay yıldızlı bayrağın altında yaşamışsak, bundan sonra beraber yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Destici, Şanlıurfaki temasları kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Destici, birliğe, beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerin içinden geçtiklerini söyledi.

Türkiye'nin etrafının adeta ateş çemberi haline geldiğini belirten Destici, "Hemen yanı başımızdaki Suriye'de kardeşlerimiz hunharca katlediliyorlar. Kan ve gözyaşı maalesef akmaya devam ediyor. Tabii biz kendi kardeş coğrafyamızdaki, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının bir an önce son bulmasını arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin evlerinden, topraklarından edilen Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Destici, Şanlıurfa'nın da bu kapsamda 500 binin üzerinde Suriyeliye ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Destici, Türkiye'deki kardeşlik duygusunun önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Suriye'den veya Irak'tan gelen sığınmacılarla inşallah bu kardeşliği kimsenin bozmasına bu güne kadar fırsat vermediğimiz gibi bundan sonra da vermeyeceğiz. Tabii Şanlıurfa, Türkiye'nin birlik hamurunda katkısı olan, Türkiye'nin terörle mücadelesine de ziyadesiyle katkı veren bir şehrimiz. Vatan, millet, din, devlet duygularının çok yüksek olan insanlarımızın yaşadığı bir şehir. Aynı zamanda ülkemizi etnik temelli bölmeye çalışanlara da buradaki kardeşlik hayatı tokat gibi cevap olmaktadır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne etnik ne mezhebi farklılıklarımızı kaşıyarak ülkemizi bölemeyecekler. Milletimizin arasına fitne, nifak tohumlarının ekilmesine de izin vermeyeceğiz. Biz Kürt, Türkmen, Arap nasıl bu güne kadar kardeşçe ay yıldızlı bayrağın altında yaşamışsak, bundan sonra beraber yaşamaya devam edeceğiz."