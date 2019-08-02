Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi'nden eylem

Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi üyeleri, Kadıköy'de bir araya geldi.

Süreyya Operası önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Özgül Saki, göçmenlerin ırkçı ve yabancı düşmanı söylem ve saldırıların hedefi halinde olduğunu savundu.

Saki, şunları kaydetti:

"Göçmenlere koşulsuz çalışma izni sağlanmalıdır. Göçmen emeğinin ve bedeninin sömürülmesini önlemek üzere yapısal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Kimse sebepsiz göç etmez. Sınır dışı edilmeler derhal durdurulmalı. Bizler, 'sınır dışılara son, birlikte yaşamak istiyoruz' diyenler olarak, gerek Türkiye'de gerekse uluslararası kamuoyunu, göçmenlerle dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA