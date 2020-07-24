Birlikte yaşadığı Yasemin Uzuner'e şiddet uyguladığı belirtilen Dr. Nihat Dik, iddialara yanıt verdi Yasemin Uzuner, 10 yıldır birlikte olduğu 2 yaşındaki kızının babası ünlü estetik uzmanı Dr. Nihat Dik'ten şiddet gördüğünü belirtti ve fotoğraflar paylaştı. Nihat Dik ise kendisine komplo kurulduğunu belirtti ve "Türk adaletine güveniyorum, susuyorum" yorumunda bulundu.

Dr. Nihat Dik. Dik'in sağlık alanı: Medikal Estetik Uzmanı. Ekranlarda onlarca televizyon programına çıktı. Ünlülerin de tercih ettikleri bir isim olarak biliniyor. Maya Estetik Merkezi adı altında hizmet veren kliniklerin de sahibi. Nihat Dik, 10 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 yaşında "Maya" adlı bir kızlarının olduğu Yasemin Uzuner'e uyguladığı şiddetle gündemde. Ancak bu iddialar için Dik "Bu linç olayını lütfen farkedin. Türk adaletine güveniyorum ve susuyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTIRMADIĞI DA İDDİA EDİLİYOR

Dik'in Yasemin Uzuner'e gösterdiği şiddet, sadece bedensel olarak değil, şahitlerin anlatımına göre manevi olarak da yıllardır devam ediyor. Estetisyen olan Yasemin Uzuner, ne zaman kendi ayaklarının üzerinde durmak için bir iş girse, girdiği iş yerinin sahipleri ve çalışanları da Nihat Dik tarafından tehdide maruz kalıyor. "Çalıştırmayacaksın!" diyerek!

AYVALIK'TA 2 YAŞINDAKİ KIZLARI MAYA'NIN ÖNÜNDE YAŞANAN VAHŞET!

Yasemin Uzuner, 14 Haziran'dan Cunda'da 2 yaşındaki kızı Maya'nın gözleri önünde yukarıda fotoğrafları olan vahşeti yaşamış. Hem Cunda jandarmasından hem de İstanbul'a döndükten sonra aldığı resmi evrakları, darp raporları var.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA VAR!

Şu an Dr. Nihat Dik için mahkemenin verdiği Yasemin Uzuner'e uzaklaştırma kararı da var. İddialara göre Dr. Nihat Dik o gece 2 yaşındaki kızı Maya'ya da şiddet uygulamış.

Maya, 1 buçuk saat boyunca annesinin yediği dayağa aynı odanın içinde şahit olmuş, Dr. Nihat Dik kızı Maya'yı da önce silkelemiş, ağlayınca da tokat atmış.

NİHAT DİK AÇIKLAMA YAPTI

Dr. Nihat Dik ise hakkındaki iddialarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir hakkımda çıkan yalan haberler, nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan asılsız görüntüler hakkında, beni tanıyan, severek takip eden kişiler ve kamu vicdanına karşı bir açıklama yapma mecburiyeti doğmuştur.

"ÇALIŞANLARIM NE KADAR NAZİK OLDUĞUMU BİLİRLER"

Sahibi olduğum şirketlerin çatısı altında yıllardır sevgi ve saygıyla çalıştığımız yüzlerce emekçi kadın arkadaşım bir karıncayı bile incitmeyecek kadar nazik olduğumu bilirler.

Kamuoyunda, kadına şiddet seslerinin yükseldiği son zamanlarda, 1 ayı geçmiş ve yargıya taşınmış bu olayın gündeme getirilmesi ve magazine servis edilmesi hiç masumca değildir.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIM"

Kadın, erkek, hayvan ayırt etmeksizin fiziksel ya da duygusal şiddetin her türlüsüne karşıyım ve karşı olduğumu beni tanıyan herkes bilir.

Olayların bu noktaya gelmesi ve üzerime atılı yargı sürecinde olan mesnetsiz ithamların sebebi ise, bana karşı yapılan tehdit, şantaj ve psikolojik şiddete artık boyun eğmememdir.

"PANDEMİ SÜRECİNDE KARŞILIK BULMAYINCA İFTİRAYA BAŞVURMUŞTUR"

İznim olmadan, evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğumun, gücüm yettiğince masraflarını karşıladığım, belgeleriyle birlikte yargıdadır. Ancak her geçen gün istekler artarak çoğalmış, pandemi sürecinde karşılık bulmayınca da bu şekilde bir iftiraya başvurulmuştur. Öyle ki; çocuğuma olan sevgimi kullanarak istenilen 1 milyon 100 bin TL doğum parası, Acarkent'te triplex villa tapusu, Range Rover marka jeep, ayda 33.950TL çocuk nafakası vs gibi akla hayale sığmayacak istekler ancak problemli bir beyin tarafından dile getirilebilir.

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Bu linç olayını lütfen farkedin. Unutulmamalıdır ki, Türkiye bir hukuk devletidir ve bir mahkemenin verdiği karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Bu evrensel ilkeyi ve Türk kanunlarında açıkça düzenlenmiş olan masumiyet karinesini yok sayıp basın yayın yoluyla tehdit, şantaj ve iftira ile ne şahsımın, ne ortak çocuğumuzun ne de şirketlerimin yıpratılmasına izin vermeyeceğimi kamuoyuna duyururum. Türk adaletine güveniyorum ve susuyorum. Saygılarımla."