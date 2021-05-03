Eski kız arkadaşını bıçakla yaralayan sanığa 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de, bir dönem birlikte yaşadığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ümit Masat ile müşteki Necla Kenar katılmadı. Tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Emrah Kızılhisar, UYAP'tan yapılan incelemede, sanık ile müştekinin 25 Mart 2021'de evlendiklerini söyledi.

Sanık Masat'ın avukatı, müvekkilinin beraatini, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, her ne kadar sanık Ümit Masat hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmış ise de, sanığın "kasten yaralama" suçunu işlediğini kanaat getirerek, 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın eylemini silah sayılan bıçak ile gerçekleştirmesi ve mağdurun vücudunda kemik kırığı oluşmasını göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını 3 yıl 9 aya yükselterek, cezasında indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık Masat'ın "tehdit" suçundan beraatine, "hakaret" suçundan ise davanın düşmesine hükmetti.

Karara şerh koyan Mahkeme Başkanı Kızılhisar, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ceza verilmesi gerektiğini ifade etti.

Davanın geçmişi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Masat'ın 15 Mart, 22 Mart, 23 Nisan ve 24 Nisan 2019'da daha önce birlikte yaşadığı müşteki Necla Kenar'ı bir çok kez öldürmekle tehdit ettiği ve küfür ettiği, en son olay tarihi olan 24 Nisan'da sanığın elinde bulunan ve ele geçirilemeyen bıçak ile müştekiyi yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Ümit Masat'ın "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Davanın görüldüğü Küçükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş