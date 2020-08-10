Birlikte yaşadığı kişi tarafından yakılan kadın yaşam mücadelesini kaybetti Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahsın, kendisiyle birlikte benzin dökerek yaktığı kadın hayatını kaybetti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir şahsın, kendisiyle birlikte benzin dökerek yaktığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şerefiye Mahallesi'nde birlikte yaşayan S.D. (22) ile M.Y. (31) arasında, 8 Ağustos Cumartesi günü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, benzin dökerek kız arkadaşı M.Y. ve kendisini ateşe verdi.

Çevreden yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Ekiplerce yaralı kurtarılan S.D. ve M.Y, kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan M.Y, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanedeki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.D'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA