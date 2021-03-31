Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
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Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı

BURSA'da birlikte yaşadığı Fahri T. (37) tarafından silahla tehdit edilip, üzerine kapı kilitlenen Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlu, polis ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da birlikte yaşadığı Fahri T. (37) tarafından silahla tehdit edilip, üzerine kapı kilitlenen Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlu, polis ekiplerince kurtarıldı. Genç kadın, Fahri T.'nin "Çocuğunun gözü önünde vururum seni" diyerek kendisini darbettiğini öne sürerken, polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi, Sili Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan Fahri T., iddiaya göre birlikte yaşadığı Leyla K. ve 3 yaşındaki oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek işe gitti. Fahri T.'nin giderken kimseyi aramaması için telefonunu da aldığı genç kadın, komşusundan yardım istedi. Komşusu aracılığıyla polisi arayan Leyla K., içeride mahsur kaldığını, Fahri T.'nin kendisini silahla tehdit edip, kapıyı açamadığını söyledi. Leyla K.'nin ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Leyla K.'yi pencereden çıkarmak için olay yerine merdivenli itfaiye aracı  sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri genç kadının yükseklik korkusu olduğu gerekçesi ile olay yerinden ayrılırken polis ekipleri, Fahri T.'ye ulaşmak içi çalışma başlattı. İçeriden çıkarılmayı bekleyen Leyla K. ise ara ara pencereye çıkarak fenalık geçireceğini belirtip ekiplere seslendi. Ekipler, Fahri T.'ye ulaşamayınca bu sefer ev sahibine ulaşmaya çalıştı. Apartmanda oturan diğer sakinlerin de yardımıyla ev sahibine ulaşan polis ekipleri, yedek anahtarla evin kapısını açıp, Leyla K. ile çocuğunu evden çıkardı.

Polisin kapıyı açmasıyla birlikte ekiplere içerideki silahın yerini gösteren ve tehdit edildiğini iddia eden Leyla K., "Tornavida dayadı boynuma, çocuğumun gözü önünde silah dayadı başıma. Tehdit ediyordu. Çocuğunun gözü önünde vururum seni diyordu. Benim ve çocuğumun kimliklerini aldı gitti" dedi.

Leyla K.'nin gösterdiği yerde tabanca bulan ekipler Leyla K.' yı ifadesini almak üzere  oğlu ile birlikte  karakola götürdü. Polis, genç kadını silah zoruyla evde tutarak, üzerine kapı kilitleyip işe gittiği öne sürülen Fahri T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı
Birlikte yaşadığı kişi tarafından eve kilitlenen ve tehdit edilen kadını polis kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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