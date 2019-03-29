Birlikte Yaşadığı Kadının Terk Ettiği Kocasını Öldüren Sanık Tahliye Edilmedi

İZMİR'in Konak ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının terk ettiği kocası İsmet Sarsılır'ı (39) öldürdüğü iddia edilen Orhan Elalmış (38) ile babası Erol Elalmış'ın (62) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, 10 aylık bebeğini göremediğini söyleyen tutuklu sanık Orhan Elalmış'ın tahliye talebini reddetti.

Olay, 25 Kasım 2017 tarihinde, Kadriye Mahallesi 681 Sokak'ta meydana geldi. İsmet Sarsılır'ın eşi Ü.S. (29), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evinden ayrılıp, annesinin yanına yerleşti. Sarsılır'dan henüz boşanmayan Ü.S., bir süre sonra aynı mahallede oturan Orhan Elalmış ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Sarsılır'dan olan çocuklarını da yanına alan ve Elalmış'tan hamile kalan Ü.S., çocuğunu aldırmak istedi. Orhan Elalmış, iddiaya göre, "Sen o çocuğu aldırırsan ben de senin çocuklarını öldürürüm" dedi. Bu konuşmaya şahit olan M.S., babası Sarsılar'a giderek, "Üvey babam bizi öldürecekmiş, buradan kaçalım" diye ağladı. Bunun üzerine sokağa çıkan Sarsılır, Orhan Elalmış hakkında küfürlü konuşup, "Kimse benim çocuklarıma dokunamaz" diyerek, bağırmaya başladı. Konuşmaları duyan Elalmış'ın eşi Mehtap Elalmış, kocasını arayıp, durumu anlattı. Bunun üzerine Elalmış, babası Erol Elalmış ile birlikte sokağa geldi. Baba- oğul ile İsmet Sarsılır arasında sokakta başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Orhan Elalmış, iddiaya göre, yanında getirdiği pompalı tüfekle Sarsılır'a ateş etti. Ağır yaralanan İsmet Sarsılır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Orhan Elalmış ile babası Erol Elalmış ise yakalanarak, gözaltına alındı. Baba- oğul, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Orhan ile babası Erol Elalmış hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erol Elalmış, geçen celse tahliye edildi.

'EROL'UN ELİNDE SİLAH YOKTU'

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Orhan Elalmış ile tutuksuz sanık Erol Elalmış ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen G.K., sanık Orhan Elalmış'ın havaya doğru ateş ettiğini belirterek, "İsmet Sarsılır, elindeki tabancayla Orhan'a doğru yürüyordu. Orhan da havaya doğru ateş etti. Silah sesleri artınca biz olay yerinden kaçtık sonra İsmet yerde yatıyordu. Erol'un elinde ise silah yoktu" dedi.

Duruşmada söz alan Orhan Elalmış ise yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu olduğunu ve 10 aylık bebeğini göremediğini söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma savcısı da suçun niteliği ve dosyanın geldiği aşama bakımından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Elalmış'ın tahliye talebini reddederek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- İzmir

Kaynak: DHA